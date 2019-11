Bem, parece que a festa do Flamengo campeão da Libertadores foi tão boa que decidiram fazer uma sequela, não é? Em menos de 24 horas, Jorge Jesus e o Mengão arrecadaram dois títulos, um deles ‘no sofá’, como se costuma dizer na gíria futebolística, fruto da derrota caseira do Palmeiras na receção ao Grémio por 2-1.

Nem todas as sequelas são boas - não é Disney? - e prova disso é a segunda parte dos festejos dos adeptos do Flamengo no Rio de Janeiro que terminou em confrontos com a polícia, mas ao que tudo indica o segundo filme da comunidade Rubro Negro, quarta-feira no Maracanã, no jogo frente ao Ceará, será um bonito momento de comunhão entre a torcida e a equipa canarinha.

Este ano, no Brasil o carnaval teve 48 horas de prolongamento e bem que podem agradecer a Jorge Jesus o feito. O primeiro passo já foi dado pela Câmara do Rio de Janeiro que, às 10:00 locais (13:00, horas de Lisboa), vai condecorar o treinador português com o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro.

P.S. Não sou crítico de televisão, mas se na cerimónia de amanhã dos Emmys internacionais, que começa por volta das 22 horas em Portugal, este ‘show’ de Jesus não estiver nomeado e não for vencedor, nem vale a pena continuar a ver televisão.