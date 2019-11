Este ano, o Rio de Janeiro teve direito a dois "Carnavais". Depois do primeiro, em fevereiro, na sua data habitual, o segundo acontece este fim de semana em que o Flamengo conquistou dois grandes títulos em menos de 24 horas.

Tudo começou no sábado, com uma vitória na Libertadores, e continua este domingo com o título do Brasileirão, este último sem sequer pisar o relvado.

Era sabido que Jorge Jesus e o Flamengo podiam entrar na história neste fim de semana. O Mengão atacava a final da Copa Libertadores e sabia que, caso o Palmeiras não batesse o Grémio em jogo a contar para o Brasileirão, seria campeão brasileiro, 10 anos depois do último título.

E foi isso mesmo que aconteceu. Enquanto ainda se celebrava nas ruas do Rio a vitória de ontem, o Grémio derrotou o Palmeiras por 2-1 (golos de Éverton e Pepe para o Grémio e de Bruno Corsini para o Palmeiras) no Allianz Parque em São Paulo.

Com ainda quatro jornadas por disputar, o Flamengo de Jorge Jesus sagra-se assim campeão brasileiro antecipado, o sétimo título da sua história (ainda que essa contagem seja polémica), colocando fim a um jejum de uma década.

JJ: o primeiro título de campeão além fronteiras

O campeonato brasileiro é o 17º título da carreira de Jorge Jesus. Depois de uma curta passagem pela Arábia Saudita onde treinou o Al Hilal, e onde venceu a supertaça, Jesus rumou ao Brasil para assumir o comando técnico do Flamengo. Do outro lado do Atlântico conquistou em menos de 24 horas dois títulos que causavam saudade no Maracanã: a Libertadores e o campeonato brasileiro.