As autarquias e cerca de três mil empresas privadas — incluindo a gigante do ramo de automóveis Toyota — participam nesta iniciativa. Até ao momento, campanhas deste tipo não deram muito resultado.

Além de não poderem realizar todas as funções a partir de casa, os funcionários têm outros obstáculos a superar, afirma Kanako Nakayama, responsável pelo trabalho remoto no ministério do Interior.

As empresas muitas vezes mostram-se reticentes, devido "à preocupação com a segurança de dados confidenciais, à dificuldade de controlar as condições de trabalho e porque a cultura de empresa insiste na importância da comunicação pessoal".

Escritório balnear

Os testes mostram, contudo, que quem trabalha de casa não é menos produtivo. Pelo contrário.

Depois de deixar a filha na creche, Yoshie Midorikawa volta para casa e começa a sua jornada de trabalho. Ela liga o computador e envia uma mensagem para os colegas pelo telemóvel, avisando que está ligada.

"Assim economizamos muito tempo e energia, evitando os trajetos quotidianos, especialmente quando os comboios sofrem atrasos", garante esta mulher de 42 anos, representante comercial da empresa de serviços informáticos Kunai.

Os especialistas e os responsáveis governamentais esperam que os esforços feitos para o período dos Jogos Olímpicos possam criar um legado no futuro: "É uma oportunidade de instalar o trabalhar À distância e criar, assim, um estilo de vida sem stress", defende o professor Taguchi.

A deslocalização temporária das empresas sediadas para lugares turísticos fora de Tóquio também é uma solução possível. É o caso de Shirahama, cidade ao oeste do Japão que conta com dois edifícios comerciais construídos com a ajuda do Estado.

"Destacamos a presença próxima de praias, fontes termais e um acesso fácil a um aeroporto para as pontes aéreas entre Tóquio e este local de trabalho", explica Masakatsu Ogawa, responsável local.

Além de as receitas da cidade terem disparado, graças ao imposto sobre empresas, a população local também "rejuvenesceu" com estes trabalhadores à distância urbanos. A autarquia já começou a planear a construção de um terceiro edifício comercial.

Por Kyoko Hasegawa/AFP