Segundo o jornal da capital norte-americana, que cita fontes que têm acompanhado o processo e que falaram na condição de anonimato, Obama acredita que as possibilidades de vitória de Biden nas eleições presidenciais de novembro “foram consideravelmente reduzidas”.

Obama falou com Biden apenas uma vez desde o debate com o ex-presidente republicano Donald Trump – que levantou amplas questões sobre a idade do líder democrata e as suas capacidades para enfrentar um segundo mandato – e tem deixado claro em conversas privadas que o futuro da candidatura de Biden é uma decisão que cabe só ao atual Presidente tomar.

Obama terá manifestado, em círculos fechados, preocupação com os números apresentados nas sondagens, que dão uma vitória clara a Trump, e com o facto de alguns doadores estarem a abandonar o Presidente, segundo o diário.

Nos bastidores, Obama tem estado profundamente envolvido em conversas sobre o futuro da campanha de Biden, atendendo telefonemas de muitos democratas ansiosos, incluindo a ex-presidente da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) Nancy Pelosi, indicou o The Washington Post.

Em público, Pelosi, influente líder democrata, tem sido enigmática nas suas declarações públicas sobre o futuro de Biden.

Contudo, em privado, alertou o Presidente que não conseguirá derrotar Donald Trump nas presidenciais e que perderá o Congresso para os republicanos, noticiou hoje a CNN.

Esta conversa privada somar-se-ia àquelas que Biden também manteve nos mesmos moldes com os líderes democratas no Senado (câmara alta), Chuck Schumer, e na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries — o sucessor de Pelosi.

Tanto Schumer como Jeffries alertaram Biden que a sua candidatura põe em perigo a atual maioria democrata no Senado e dificulta a recuperação da Câmara dos Representantes, segundo o The Washington Post.

Pelo menos 23 legisladores democratas (22 congressistas e um senador) pediram publicamente a Biden que renunciasse à sua candidatura e entregasse a nomeação a outra pessoa, mas o Presidente tem sido persistente na sua intenção de continuar na corrida à Casa Branca.

Biden afirmou numa entrevista à BET News, publicada na quarta-feira, que reconsideraria a sua decisão de continuar a campanha para as eleições de novembro se um médico lhe diagnosticasse um problema de saúde grave.

Joe Biden está atualmente isolado na sua residência em Delaware depois de testar positivo à covid-19 na quarta-feira, forçando-o a cancelar eventos de campanha.