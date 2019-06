“A minha relação com o Porto foi um casamento por conveniência que se transformou em amor à primeira vista”- foi com esta citação da autora, que morreu na segunda-feira, que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, começou o voto de pesar na reunião do executivo de hoje.

Aprovado por todas as forças políticas representadas na autarquia (os independentes de Moreira, o PS, o PSD e a CDU), a nota distingue a “genialidade artística”, a “grande inteligência e extrema sensibilidade” da escritora, bem como o seu “domínio da língua portuguesa e conhecimento das paixões e comportamentos humanos” numa obra que “tem por cenário o Norte, onde escolheu viver”.

“A maior parte dos romances de Agustina Bessa-Luís refletem o Porto, a Invicta, as famílias abastadas, burguesas, que podem ou até devem viver momentos de penúria, para mais tarde se erguerem de novo”, observou Moreira.

Pelo “percurso literário”, mas também “pelo exemplo de cidadania e de alma portuense”, a autarquia manifestou “o profundo pesar e a grande consternação pelo falecimento de Agustina Bessa-Luís”.

Para a Câmara do Porto, Agustina é “incontestavelmente um dos grandes expoentes da literatura portuguesa”, representando “um universo excecional sob o ponto de vista da criação e do património literário e cultural que legou aos portugueses e ao mundo”.