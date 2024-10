Um funcionário do museu LAM, nos Países Baixos, deitou fora duas latas de cerveja vazias, que achava serem lixo, mas que eram, afinal, uma obra de arte do artista francês Alexandre Lavet, intitulada "All The Good Times We Spent Together".

À primeira vista parecem apenas duas latas descartadas e amassadas, mas, com um olhar mais atento, percebe-se que ambas foram, meticulosamente, pintadas à mão com acrílico e que "exigiram muito tempo e esforço", segundo o museu.

A obra de arte estava no interior de um elevador, quando um mecânico a avistou e colocou no lixo, avança o The Guardian.

Froukje Budding, porta-voz do museu situado em Lisse, disse à AFP que as obras de arte são, frequentemente, deixadas em lugares incomuns.

“Tentamos surpreender os visitantes o tempo todo”, contou.

No entanto, depois de perceber que as latas tinham desaparecido, a curadora da exposição, Elisah van den Bergh, encontrou-as no lixo e recuperou-as a tempo.

“Agora colocamos a obra num lugar mais tradicional, num pedestal", afirmou Budding.

Quanto ao mecânico, que terá começado a trabalhar no museu recentemente, a porta-voz garantiu que "ele estava apenas a fazer o trabalho dele".