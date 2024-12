O Ministério da Cultura de Espanha devolveu a primeira de mais de 5.000 peças levadas pelo ditador há 84 anos: uma pintura do educador e filósofo espanhol Francisco Giner de los Ríos em criança, que tinha sido confiscada em 1940.

Segundo o The Guardian, o Ministério publicou, em junho, uma lista online de mais de 5.126 objetos saqueados pelo regime, entre os quais estão pinturas, esculturas, joias, mobiliário e ornamentos religiosos, com o objetivo de ajudar as pessoas a recuperar os seus bens de família.

A maioria das peças da lista foi originalmente recolhida e guardada pelo governo republicano depois de o golpe militar de Franco, em julho de 1936, ter desencadeado a guerra civil espanhola. Mas quando a guerra terminou com a vitória de Franco em abril de 1939, muitas das peças foram apreendidas e dispersas por diferentes museus, coleções e instituições.

Para o ministro da Cultura, Ernest Urtasun, a devolução das obras de arte "não é apenas uma obrigação legal". "É um ato de reparação que tem um profundo significado para o Ministério da Cultura e [mostra] o nosso compromisso com a memória de todas as vítimas da ditadura franquista no nosso país", referiu.

No que diz respeito às restantes obras, os pedidos de devolução dos objetos perdidos estão a ser analisados pelo ministério caso a caso.