A Freguesia de Santo António, território de 1,49 km² no coração de Lisboa que contém diversas ruas e locais que foram palco de grandes ajuntamentos de peregrinos das Jornadas da Juventude 2023 como a Rotunda do Marquês de Pombal, Av. da Liberdade, Av. Fontes Pereira de Melo, Av. Joaquim António de Aguiar e zonas limítrofes, emitiu um agradecimento público pelo estado em que os peregrinos deixaram os espaços.

Sendo a Junta de Freguesia de Santo António, a entidade responsável pela limpeza urbana desses espaços, e com quase um milhão de pessoas a circular nos mesmos, aquando do acolhimento do Papa Francisco e Via Sacra que decorreram no Parque Eduardo VI, nos dias 3 e 4 de Agosto, "foi com surpresa e grato prazer que os nossos serviços de Limpeza Urbana verificaram que as ruas, passeios e espaços verdes se encontravam relativamente limpos e pouco deteriorados, nos dias seguintes aos eventos".

“Os nossos serviços foram reforçados, quer em número quer em turnos”, diz Vasco Morgado, presidente da Freguesia de Santo António, “de modo a podermos dar resposta real e efetiva ao que se previa, até tendo por base as experiências de outros eventos que ocorrem na freguesia”.

Mas a realidade acabou por ser diferente e a situação que os serviços da Junta encontraram, após os peregrinos terem abandonado as artérias, "pouco diferia de um dia mais complicado na vivência normal desta zona da cidade". A Freguesia de Santo António atribui a situação "a um elevado grau de civilidade, educação e respeito dos milhares de peregrinos".