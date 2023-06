Em conferência de imprensa, a Guarda Costeira dos EUA confirmou que um veículo operado remotamente pela Horizon Arctic descobriu o cone de cauda do submarino Titan a cerca de 1.600 pés (cerca de 400 metros) da proa do Titanic no fundo do mar.

Os destroços são "consistentes com uma implosão catastrófica da câmara de pressão", foi ainda explicado.

"Após esta determinação, notificámos imediatamente as famílias em nome da Guarda Costeira dos Estados Unidos e de todo o comando unificado", referiu o Contra-Almirante John Mauger, responsável pela conferência de imprensa, deixando as condolências às famílias dos cinco tripulantes.

Mauger frisou ainda que espera que esta descoberta dos destroços dê algum consolo às famílias da tripulação a bordo do submarino Titan durante este momento difícil. Os corpos podem nunca vir a ser recuperados.

A Guarda Costeira dos EUA está "grata pela rápida mobilização de especialistas em busca e salvamento submarino" e "incrivelmente grata por todo este espectro de assistência internacional que tem sido prestada".

Foi também explicado que os ROVs permanecerão no local para continuar a recolher informações. John Mauger diz que se trata de um caso "incrivelmente complexo" e que a equipa ainda está a trabalhar para desenvolver os pormenores da linha do tempo.

No local estão ainda nove navios, técnicos e pessoal médico, mas a Guarda Costeira dos EUA vai começar a desmobilizar nas próximas 24 horas e não estão previstas novas conferências de imprensa.

Anteriormente, a OceanGate, empresa proprietária do submersível Titan, que desapareceu no início da semana, quando partiu para uma viagem de exploração aos destroços do Titanic, confirmou o desaparecimento das cinco pessoas que partiram a bordo do pequeno submarino.

"Agora acreditamos que o nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, infelizmente, desapareceram.

Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Os nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros das suas famílias durante este período trágico. Lamentamos a perda das vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam.

Este é um momento extremamente triste para os nossos funcionários dedicados que estão exaustos e sofrendo profundamente com esta perda. Toda a família OceanGate é profundamente grata aos inúmeros homens e mulheres de várias organizações da comunidade internacional que enviaram recursos de grande alcance e trabalharam arduamente nesta missão.

Agradecemos o seu empenho em encontrar esses cinco exploradores e os dias e noites de trabalho incansável para apoiar a nossa tripulação e as suas famílias.

Este é um momento muito triste para toda a comunidade de exploradores e para cada um dos familiares daqueles que se perderam no mar.

Pedimos respeitosamente que a privacidade dessas famílias seja respeitada durante este momento tão doloroso", lê-se no comunicado.