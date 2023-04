“Os ocupantes da viatura de marca Audi que embateu no terminal de passageiro do Porto de Luanda, nesta noite, estão, felizmente, ilesos. Apela-se à prudência no acto da condução”, pode ler-se numa publicação do Governo da Província de Luanda no Facebook.

A publicação, feita às 01:11 locais (mesma hora em Lisboa), surge acompanhada de imagens do incidente, em que é possível observar o carro carbonizado e tombado dentro da zona do terminal, bem como danos causados à infraestrutura, tanto no interior como no exterior.

Imagens partilhadas nas redes sociais dão também conta do incêndio dentro do terminal marítimo de passageiros do porto de Luanda, junto à zona dos catamarãs, bem como pedidos de auxílio.