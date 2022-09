Após a morte de Isabel II, o novo monarca não parou — e regressou a Londres logo no dia seguinte para assumir compromissos. Já no sábado, marcou presença na cerimónia no Palácio de St James que assinalou a sua entrada oficial como rei.

Nesse momento, dita a tradição que o recente monarca assine alguns documentos. Nas imagens, transmitidas pela primeira vez em direto nas televisões, foi possível ver um Carlos algo irritado, a fazer sinal aos seus assistentes para que retirassem um porta-canetas e as respetivas canetas que estavam a estorvar a assinatura.

A atitude foi comentada nas redes sociais, provocando risos ou simpatia pelo monarca, com várias pessoas a refletirem sobre a dificuldade em assumir compromissos de uma agenda caótica tão pouco tempo depois da morte da sua mãe.

Alguns utilizadores lembraram também que Carlos III deve estar exausto ao fim destes dias agitados. Afinal, tem mais de 70 anos e voa pelo país quase sem parar.

Ontem, na Irlanda do Norte, voltou a ser registada outra peripécia com uma caneta. Conta o The Guardian que Carlos III estava a assinar o livro de visitas em frente às câmaras, no Castelo de Hillsborough, perto de Belfast, quando a caneta não funcionou devidamente, dando a entender que rebentou.

De seguida, passou o objeto a Camilla, a rainha consorte, enquanto tentava limpar os dedos — continuando a demonstrar frustração: "Ó, Deus. Odeio isto [caneta]!", ouviu-se.

No mesmo dia, Carlos também usou a data errada ao assinar, tendo um assistente de lhe dizer que era dia 13 de setembro e não 12.

O Reino Unido cumpre atualmente um período de luto nacional por Isabel II, que morreu aos 96 anos em 8 de setembro, após mais de 70 anos de reinado, o mais longo da história do Reino Unido.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.