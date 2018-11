No âmbito da votação do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), os proprietários defendem que a criação de um novo escalão do AIMI é uma medida com um “impacto orçamental marginal nas contas públicas”, pelo que “apenas revela que o Governo continua cego e subjugado ao acordo parlamentar que firmou com PCP e BE”.

Representando cerca de dez mil proprietários à escala nacional, a ALP criticou a posição do Governo relativamente ao AIMI, nomeadamente por se recusar a prever as “consequências dramáticas que penderão sobre a generalidade dos portugueses em resultado de um novo aumento de impostos sobre o património: um aumento inevitável do preço das rendas e um travão brusco no investimento em reabilitação urbana”.

Na perspetiva dos proprietários, o Governo continua “refém de pressões meramente ideológicas”, insistindo no AIMI que “foi o rastilho que fez eclodir o grave problema” da habitação em Portugal, com repercussões no arrendamento e no mercado de compra e venda de casa.

Criado em 2017, o AIMI incide sobre a soma dos valores patrimoniais tributários (VPT) dos prédios urbanos situados em território português. Aos contribuintes singulares com imóveis de valor entre 600 mil e um milhão de euros é aplicada uma taxa de 0,7%, enquanto para as empresas a taxa é de 0,4% sobre a totalidade do VPT (sem a dedução de 600 mil euros).

De acordo com a ALP, este novo imposto sobre o património imobiliário “provocou um furacão de instabilidade junto dos proprietários e repercutiu-se instantaneamente nos preços da habitação”.

“Dos 211.690 proprietários que, pelas contas do Governo, deveriam estar sujeitos a este tributo – que, recorde-se, só incidiu sobre imóveis de habitação e terrenos para construção –, apenas um terço (ou 62.115) foram efetivamente tributados, garantindo uma receita destinada a contribuir para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, de apenas 50 milhões de euros face aos 130 milhões orçamentados”, avançou a associação de proprietários, afirmando que o AIMI foi “displicentemente desenhado”.