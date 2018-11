O líder do PSD, afirmou na quinta-feira que a proposta orçamental do seu partido relativa aos professores vai ser a repetição do texto que o PS, PCP e BE aprovaram no orçamento de 2018 e que o Governo não cumpriu.

"O PSD tem uma proposta concreta e a proposta concreta do PSD é repetir o texto exatamente igual aquele que o PS PCP e BE aprovaram no ano passado. O PS o PCP e o BE aprovaram um texto que está no Orçamento de 2018 que o Governo não cumpriu e que segundo diz o BE e o PCP aquilo resulta de um acordo para contar integralmente o tempo", afirmou Rui Rio.

O presidente do PSD, que se deslocou a Castelo Branco para participar numa reunião à porta fechada com militantes do partido, sublinhou que em relação aos professores, a proposta concreta para o Orçamento de Estado de 2019 é fazer o óbvio: "Ora aqui têm a vossa própria proposta, votem se faz favor. é um teste à coerência desses três partidos".

Já quanto às propostas de alteração do PSD ao Orçamento do Estado em áreas como as mais-valias que o líder parlamentar Fernando Negrão, admitiu a introdução de alteração, Rio disse que o partido está sempre aberto a melhorar as suas propostas.

"Nesse caso, por exemplo, nós identificámos que deve ser considerada a mais-valia líquida e não a mais-valia bruta, ou seja, devemos deduzir à mais-valia, o valor das obras que possa ter havido de benfeitorias", frisou.

O líder social-democrata adiantou que vão ajustar a proposta, justamente, para enquadrar esse fator que lhe parece correto e justo.

"Nós estamos sempre abertos a introduzir melhorias", sublinhou.

Sobre as propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda (BE), Rui Rio disse que por aquilo que ouviu, parece-lhe que são "inconciliáveis" com as do PSD.

"Vamos ver as propostas [do BE]. Não posso dizer que sou contra porque é do BE, nem posso dizer que sou a favor disto ou daquilo. Mas parece-me que não são compatíveis", sustentou.

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, admitiu hoje que o partido pode introduzir alterações na proposta que apresentou sobre as mais-valias imobiliárias.

Já sobre as propostas orçamentais relativas aos professores, Fernando Negrão disse que ainda não está definido o sentido de voto quanto às propostas de BE e PCP, que impõem um calendário para a contagem do tempo integral de serviço.