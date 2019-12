“O problema de elaboração do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) agrava-se na medida em que o Governo, para conseguir o voto favorável do Bloco de Esquerda [BE] e do PCP, que pretendem romper com os critérios do Pacto de Estabilidade e Crescimento, parece disponível para negociar muitas medidas que aumentam a despesa de forma estrutural”, disse João Borges de Assunção, professor da Universidade Católica, em declarações à Lusa.

O economista deu como exemplos os aumentos salariais na função pública, os aumentos extra nas pensões, os aumentos da despesa no SNS (Serviço Nacional de Saúde), a descida do IVA da eletricidade e a reconfiguração do IRS por via dos aumentos das deduções.

“A situação é potencialmente perigosa para as contas públicas, já que o Governo tudo fará para obter o apoio do PCP e do BE, mesmo que este apareça na forma de abstenções”, reforçou João Borges de Assunção.

Para Ricardo Cabral, professor da Universidade da Madeira, “o OE2020 já está em larga medida predeterminado” pelo projeto de plano orçamental, num cenário de políticas invariantes, submetido à Comissão Europeia em 15 de outubro, “onde se subentende que é necessária uma melhoria do saldo estrutural em 0,5 pontos percentuais (p.p.) do PIB, o que corresponderá talvez a uma melhoria de 0,7 p.p. do PIB do saldo orçamental em termos nominais”.