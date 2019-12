"Precisamos de unidade na ação e não vamos desistir de ir à Assembleia da República e falar com os partidos", disse José Abraão.

Durante a reunião e considerando a proposta apresentada pelo executivo "ridícula", a FESAP baixou a sua contraproposta de 3,5% para 2,9% e pediu uma atualização das ajudas de custo e do subsídio de refeição.

O secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, informou a estrutura que estava apenas mandatado para confirmar o aumento nominal de 0,3% nos salários dos trabalhadores da Administração Pública, mas comprometeu-se a levar a contraproposta da FESAP à ministra do Trabalho para que esta seja apreciada no sábado em reunião do Conselho de Ministros.

Antes, a Frente Comum (CGTP), que abandonou a reunião por exigir 90 euros de aumento salarial em 2020, disse que vai discutir ações "de luta" no dia 19 e o STE (UGT) admitiu também que há várias questões que devem preocupar os trabalhadores não apenas do público, mas também do privado e que "os trabalhadores deverão decidir o que fazer a partir daqui".