A parlamentar do BE afirmou ainda que o excedente orçamental de 0,2% previsto pelo Governo para 2020 "não é uma vitória dos portugueses", ao invés do crescimento e do emprego, e que o saldo positivo "é uma escolha política errada", não é "uma prioridade, é uma obsessão sem sentido".

"Os vários tipos de investimento são, sim, uma prioridade", afirmou a deputada, elencando "o investimento em transportes, em equipamento e infraestruturas" como potenciadores de crescimento económico e emprego qualificado.

Mariana Mortágua referiu também que a habitação "é um problema estrutural que em poucos anos vai atirar milhares de pessoas para o risco de pobreza e exclusão", e que "o preço da habitação vai ser o principal fator de pobreza em Portugal".

"O SNS, se não prestar um serviço que as pessoas entendam e queiram defender, não resistirá ao olho gordo de quem só espera uma oportunidade para o privatizar", prosseguiu.

A deputada deixou também críticas aos partidos da direita, pedindo-lhes "que assumam o seu programa", e questionou "como podem estes partidos encarar um país e abertamente propor serviços privados para quem puder pagar e caridade pública para todos os outros" e "como poderão admitir que o seu programa significaria mais precariedade".

"O programa privatizador da direita passou à clandestinidade, a direita tem vergonha de o assumir e por isso o discurso resume-se à ficção da carga fiscal. É o que há, passemos à frente", referiu.

Nos pedidos de esclarecimento, o deputado do PS João Paulo Correia disse que o orçamento do Governo socialista contempla "medidas que o BE gostaria de apresentar", e Mariana Mortágua apelou a que o deputado "não se contentasse" com os progressos feitos no passado.