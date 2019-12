A solução que vier a ser inserida na proposta do OE para estes benefícios fiscais terá em conta os resultados do relatório produzido pelo grupo de trabalho nomeada pelo Governo para avaliar os benefícios fiscais em vigor em Portugal e que foi conhecido em meados de junho.

De acordo com esse estudo, Portugal tem em vigor 542 benefícios fiscais, sendo que se a estes se juntarem os que decorrem das taxas preferenciais do IVA, isto é, as taxas em vigor nas Regiões Autónomas e a reduzida e intermédia em vigor no Continente, o valor global de despesa associado a estes instrumentos ascende a 11,7 mil milhões de euros.

Daquele total, 7,5 mil milhões de euros de despesa fiscal decorrem das taxas preferenciais do IVA.

Na ocasião, em declarações à Lusa, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais precisou que o objetivo do estudo não é reduzir a despesa fiscal, mas substituir a “má despesa” por mecanismos mais eficientes.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 será entregue no parlamento no dia 16.