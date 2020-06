Ainda em relação ao Bloco de Esquerda, PCP e PEV, Ana Catarina Mendes deixou a seguinte mensagem: "Aqueles que connosco, ao longo dos últimos cinco anos, rejeitaram a austeridade são aqueles que connosco fizeram o caminho de maior crescimento económico, de devolução de rendimentos e de reforço do apoio à proteção social".

"O que está inscrito neste Orçamento Suplementar é precisamente o reforço do Estado social, das nossas empresas e a criação de emprego", reforçou.

Para a presidente do Grupo Parlamentar do PS, será importante que se chegue ao dia 3 de julho, quando for feita a votação final global, "com um Orçamento Suplementar que responda de facto à necessidade de se estabilizar a economia, estabilizar os rendimentos dos portugueses e a situação de emprego".

"O que a votação de hoje demonstra é que se estava certo quando se escolheu a política orçamental e financeira há cinco anos, quando se agiu de forma determinada e consequente na fase de emergência perante a crise sanitária e, mais recentemente, quando foi apresentado o Programa de Estabilização Económica e Social, que tem agora consequência e tradução no Orçamento Suplementar", declarou.

Interrogada se o PS está disponível para aceitar propostas de alteração, designadamente do Bloco de Esquerda e do PCP, Ana Catarina Mendes alegou que "a seu tempo cada uma das propostas será avaliada".

"Em nome do interesse nacional e da responsabilidade, não basta ter aprovado hoje na generalidade o Orçamento Suplementar. Aliás, no seu discurso, o presidente do PSD, Rui Rio, deixa a porta aberta para uma opção ideológica de mais cortes, o que dificultaria a recuperação económica", argumentou, aqui procurando traçar uma linha de demarcação política face aos sociais-democratas.

Ana Catarina Mendes considerou logo a seguir que o Orçamento Suplementar não colocou em causa "nenhuma das metas traçadas no Orçamento do Estado para 2020, já que desde logo se assiste a um reforço no Serviço Nacional de Saúde, das prestações sociais e dos mecanismos de apoio às empresas".

No que respeita a uma eventual descida do IVA da eletricidade, a líder da bancada socialista disse que, após o parecer do Comité do IVA da União Europeia, essa medida "tem agora de ser concretizada pelo Governo".

"É ao Governo que compete cumprir o Orçamento do Estado para 2020. Não me parece que essa seja matéria do Orçamento Suplementar", alegou.