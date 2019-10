“O PSD vai posicionar-se da forma como se posicionou em relação aos outros orçamentos: se quer que eu dê uma opinião sobre o Orçamento do Estado para 2020, eu não tenho dotes de bruxo, não posso dar opinião sobre o que não existe. Quando entrar no parlamento vamos olhar para ele, tecer as críticas que entendemos e concordar com pontos que podemos concordar”, afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas depois de ter passado pelo acolhimento aos deputados.

Lamentando que haja “muita gente que fala sobre o que desconhece”, o líder do PSD admitiu, contudo, que será difícil que os pontos de vista sejam coincidentes com os do Governo.

“A probabilidade Orçamento do Estado ser coincidente com as linhas mestras do programa do PSD parece-me muito difícil, mas aguardo, deixe ver qual é a proposta”, afirmou.

Rio demorou quase uma hora no Salão Nobre, onde decorre o acolhimento aos deputados, mas não conseguiu ainda concluir o processo, que achou “pior” do que nos anos 90, quando foi pela primeira vez deputado.

“Hoje é talvez um pouco pior. Da primeira vez, quando entrei no plenário já me tinha identificado, como é lógico. Hoje entrei ali como podia entrar um outro qualquer, ninguém foi identificado, podia ter trazido a família que entrava também”, ironizou, considerando que o processo está “mais burocratizado, mais pesado” do que nos anos 90.