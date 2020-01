O PEV, afirmou o deputado José Luís Ferreira no encerramento do debate do OE2020, optou pela abstenção na generalidade para “dar oportunidade ao PS para refletir” e “perceber as necessidades reais do país”, tanto do ponto de vista social como ambiental.

“Esta abstenção, na generalidade, em nada compromete e em nada condiciona o sentido de voto dos Verdes no que diz respeito à votação final global, cuja avaliação será feita na devida altura”, disse o deputado do PEV, que promete apresentar propostas no debate na especialidade, que se seguirá a partir de agora no parlamento.