"Apresentámos ao Bloco de Esquerda as nossas propostas relativamente ao Orçamento do Estado para este ano, nomeadamente quando verificámos que não há nada na proposta do Governo em prol dos trabalhadores, e ficámos satisfeitos por ver que existiam posições coincidentes sobre vários aspetos nas áreas sociais", disse o secretário-geral adjunto da UGT, Sérgio Monte, no final de uma reunião com o grupo parlamentar do BE, à agência Lusa.

Segundo Sérgio Monte, a delegação da UGT reafirmou a necessidade de serem revistos os escalões e taxas de IRS, de serem melhorados os salários dos portugueses e os seus rendimentos em geral.

"O BE disse-nos que, contrariamente ao que se passou nos últimos quatro anos, o Governo não tentou qualquer aproximação e, por isso, pretende apresentar, na discussão na especialidade, propostas de alteração ao Orçamento do Estado, que vão ao encontro das da UGT", afirmou o sindicalista.

De acordo com o sindicalista, o BE concordou com a central sindical, considerando que "o OE2020 tem muito de económico e pouco de social".

"Foi uma reunião muito agradável", considerou.

O dirigente da UGT referiu os aumentos salariais da função pública, como exemplo de uma matéria que é preciso alterar na proposta do Governo e relativamente à qual houve convergência com o BE.

"O aumento de 3% que o Governo pretende atribuir à função pública é irrisório e revoltou os trabalhadores. Era preferível que tivesse sido definida a massa salarial e depois fosse negociado com os sindicatos a forma de distribuição, de preferência um aumento nominal para todos", disse, acrescentando que o BE considerou essa possibilidade interessante.

Ao longo da semana, a UGT tem vindo a reunir-se com os vários grupos parlamentares estando marcada para sexta-feira uma reunião idêntica com o grupos parlamentares do PSd.