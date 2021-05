António Costa falou neste tema da saúde no debate bimestral sobre política geral, na Assembleia da República, depois de críticas proferidas por parte do secretário-geral do PCP.

"O Governo está a cumprir todas as normas inscritas no Orçamento, que teve como base um acordo com o PCP", respondeu o primeiro-ministro.

Depois da intervenção crítica proferida pelo líder dos comunistas, o líder do executivo contrapôs que tem vindo a reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e referiu que, no quadro do último Orçamento do Estado, foi negociado com o PCP um programa de reforço e de "contratações concretas" no âmbito do SNS.

"Num despacho hoje publicado, abre um a concurso para preencher 2474 vagas, entre elas 1366 só no caso de enfermeiros. Aqui, podemos ver os que estão afetos aos cuidados primários, à saúde pública ou para a resposta hospitalar em matéria de medicina intensiva", acrescentou.