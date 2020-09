“Não há forma de saber de que investimentos se tratam, nem em que consiste este brutal aumento de consumos intermédios. O pedido da Iniciativa Liberal é que também estas duas rubricas sejam discriminadas, podendo assim os portugueses saber os vários componentes destas rubricas do Quadro de Políticas Invariantes”, explica.

Assim, os liberais pretendem que o ministério dirigido por João Leão explique, por um lado, “em que consistem em detalhe as rubricas de Investimentos Estruturantes e Consumos Intermédios apresentadas no Quadro de Políticas Invariantes”.

“O que explica um aumento tão elevado da rubrica de Consumos Intermédios”, questiona ainda.

Segundo o Ministério das Finanças, o impacto "implica em termos globais um aumento da despesa no próximo ano de cerca de 2,1%, em comparação com 2020, exclusivamente por via destas medidas e tendências estruturais de aumento de despesa".

As medidas incluídas no QPI incorporam "o impacto de medidas autorizadas na receita e na despesa, designadamente com despesa fiscal, carreiras, prestações sociais e investimentos estruturantes, e respetivo incremento no ano seguinte".

Entre as medidas já contabilizadas e apresentadas no QPI estão os investimentos estruturantes (em contratação ou execução superiores a 0,01 da despesa das Administrações Públicas), no valor de 590 ME, o aumento das pensões (457,1 ME), o aumento das despesas com pessoal, entre progressões e promoções, descongelamento de carreiras dos professores, contratações em curso e Hospital de Braga (410,8 ME), o aumento dos consumos intermédios (320 ME), e ainda 102 ME em obras de proximidade no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES).