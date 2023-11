Ana Catarina Mendes falava na reta final da discussão em plenário do quarto dia de apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), depois de o deputado do PSD, Hugo Carneiro, ter acusado o PS de ter provocado a crise política.

"O Governo não cai pelas escolhas políticas que fez ao longo destes oito anos. O Governo não cai pelos resultados económicos e sociais que garantiram que o país esteja melhor", afirmou a governante, realçando que as medidas tomadas permitiram repor rendimentos, aumentar salários e pensões e melhores condições económicas e sociais. "Se há momentos em que se exige responsabilidade são os momentos em que as instituições estão sob ataque, onde é preciso uma palavra de confiança às instituições democráticas. É por isso que os portugueses serão chamados às urnas no dia 10 março", sublinhou a ministra.