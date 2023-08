O vice-presidente da Câmara de Cascais, Francisco Gonçalves, revelou a novidade em entrevista à CNN Portugal.

“Hoje estamos disponíveis, eu e o senhor presidente [Isaltino Morais], para receber os membros da associação e encontrar um local no concelho, mesmo nas estrutura publicitárias do município, para colocar esta mensagem”, salientou o político, referindo que a mensagem do cartaz “é demasiado importante” e de "interesse público".

Francisco Gonçalves, contudo, não entrou em pormenores sobre a decisão inicial de retirar o cartaz, apenas referindo que o município não podia estar "mais a favor” sobre a importância deste tema. "Repudiamos o abuso sexual”.