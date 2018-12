A Comunidade Intermunicipal do Oeste está a promover uma recolha solidária de pilhas usadas. O objetivo? Estimular a reciclagem de resíduos perigosos e ajudar instituições de cariz social - por cada 500kg de pilhas, 250 euros serão doados a este tipo de instituições na zona.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste, em parceria com a Novo Verde e a ERP Portugal, assinalam a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos com o lançamento de uma recolha solidária de pilhas usadas, que irá decorrer até ao final do ano de 2018. A iniciativa destina-se a escolas e empresas dos 12 Municípios da OesteCIM (Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras).

Por cada 500kg de pilhas usadas recolhidas, irão ser doados 250 euros a instituições de cariz social de cada um dos 12 Municípios, traduzidos em bens essenciais e obras sociais. O valor do donativo a atribuir em cada um dos Municípios vai corresponder ao somatório de pilhas recolhidas nas escolas e empresas e as 12 instituições serão sorteadas no final da iniciativa.

As pilhas e baterias são resíduos considerados perigosos devido à sua composição que contém substâncias nocivas para o ambiente e para a saúde humana. Mais: o seu abandono indiscriminado pode conduzir à contaminação do solo, dos cursos de água e lençóis freáticos, bem como ter efeitos adversos na fauna e flora, pelo que, em última análise, algumas destas substâncias podem entrar na cadeia alimentar e chegar aos seres humanos.

Estes resíduos podem ser encaminhados através da rede Depositrão, da ERP Portugal, que já conta com mais de 2.600 pontos de recolha, dos quais constam os 12 Municípios do Oeste. Para participar basta entregar as suas pilhas numa escola ou empresa destes 12 Municípios.