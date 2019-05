Segundo um comunicado do sindicato, a greve irá decorrer todos os dias, nos períodos compreendidos entre as 10:05 e as 10:25, as 12:30 e as 13:30, as 14:25 e as 14:45 e das 17:00 até às 09:00 do dia seguinte.

O sindicato reivindica a revisão da tabela salarial, a contagem integral do tempo de congelamento de carreira, o reforço do quadro de oficiais de justiça e a valorização e compensação pelo regime de disponibilidade e exclusividade a que estão sujeitos, entre outras questões mais técnicas.

A estrutura sindical sublinha que, “por se tratar de períodos em que o exercício da greve não contende com o cumprimento de atos de natureza urgente, não há lugar à apresentação de proposta de serviços mínimos”.