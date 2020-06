O caso positivo de infeção, em vésperas da retoma das diligências judiciais presenciais, motivou a deslocação ao tribunal de um delegado de saúde, indicaram as mesmas fontes.

Os restantes funcionários do tribunal pretendem que todos sejam testados para prevenir a propagação da infeção.

As fontes judiciais adiantaram também à Lusa que estarão já em curso operações de limpeza e desinfeção das instalações do tribunal, que serve uma região de Lisboa com bastante população.