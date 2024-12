"A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, em estreita articulação com a Guardia Civil, realizou, nos últimos meses, uma operação policial que permitiu desmantelar um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu, por via marítima, e na qual foram, em Espanha, detidos oito homens e apreendidos 350 kg de cocaína", lê-se em comunicado enviado às redações pela PJ.

Segundo as autoridades, "a droga, transportada num contentor marítimo, entrou em território nacional através do Porto de Setúbal. No interior do contentor era transportado legalmente yuca (planta nativa da América Central e do Sul) triturada e congelada. O produto estupefaciente encontrava-se escondido no gelo, no interior das embalagens da mercadoria lícita, envolto em película de plástico".

"No âmbito da troca de informação e no quadro da cooperação policial internacional, foi possível recolher, tratar e analisar, em estreita cooperação com as autoridades policiais do Reino de Espanha, informação sobre o contentor suspeito, com a finalidade de proceder ao seu acompanhamento até ao seu destino final, zona de Sevilha, e proceder à detenção dos principais responsáveis pela importação da droga para o continente europeu", é ainda explicado.

A nota refere também que a investigação foi iniciada "na sequência de troca de informação no quadro do Global Drug Intelligence Network, um projeto-piloto financiado pela União Europeia de que a Polícia Judiciária faz parte e que visa reforçar e tornar mais ágil o intercâmbio de informação operacional entre diversos países, no domínio do combate ao tráfico de estupefacientes em larga escala".

A PJ nota ainda que "as investigações prosseguem".