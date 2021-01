Em comunicado, a PSP adianta que os oito homens, com idades entre os 20 e os 61 anos, foram detidos por estarem indiciados pela prática de crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de dano qualificado, na forma consumada.

Em 25 de novembro do ano passado, segundo a PSP, populares ligaram à linha de emergência 112 a dar conta de agressões violentas que já teriam ocorrido no interior de um estabelecimento de restauração em Odivelas, envolvendo várias pessoas, sendo que um dos agredidos estaria inconsciente.

“No decorrer da investigação, a PSP identificou os suspeitos”, tendo sido emitidos “oito mandados de detenção fora de flagrante delito para efeitos de captura” de todos os envolvidos.

Os oito homens foram localizados e detidos na quarta-feira passada nos concelhos de Lisboa e de Vila Franca de Xira.

No cumprimento dos mandados de busca domiciliária, as autoridades apreenderam três cartuchos de calibre 12, uma pistola de calibre 6,35 milímetros, uma arma branca, uma arma de ar comprimido, peças de vestuário utilizadas na prática do crime, entre outros.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Norte – Núcleo de Loures, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva aos oito homens, que foram conduzidos ao estabelecimento prisional.