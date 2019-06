Uma das explosões, a que mais vítimas e danos causou, foi perpetrada com um automóvel armadilhado, estacionado perto da sede do parlamento nacional, segundo a mesma fonte.

O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista al-Shabab, com ligações à Al-Qaida e autor de frequentes ataques com explosivos na capital somali.

O grupo indicou que as explosões de hoje visavam atacar a primeira linha de postos de controlo que protege o aeroporto e o palácio presidencial.

As forças militares dos Estados Unidos presentes na região intensificaram nos últimos dois anos os bombardeamentos contra posições do al-Shabab na tentativa de reduzir o território controlado pelos extremistas no centro e no sul da Somália e dificultar a circulação dos combatentes.