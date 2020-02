Em comunicado, a PJ indica que os oito suspeitos, de quatro nacionalidades diferentes e com idades entre os 20 e os 39 anos, foram detidos pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

“Na posse dos arguidos foram apreendidas consideráveis quantidades de cocaína, que transportaram desde um país da América do Sul para Lisboa, droga essa que, caso chegasse aos circuitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 320.000 doses individuais”, é referido.

Os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de prisão preventiva.