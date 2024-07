Pelo menos oito pessoas foram esfaqueadas em Southport, onde foi detido um homem armado com uma faca, refere o The Guardian.

O serviço de ambulâncias do noroeste da Inglaterra (NWAS) informou que tratou oito pacientes com ferimentos de faca que foram levados para o hospital infantil Alder Hey, o hospital universitário Aintree e o hospital Southport e Formby. Contudo, é possível que o número de feridos ainda aumente.

O hospital pediátrico Alder Hey afirmou que a instituição tinha declarado um “incidente grave” aquando a entrada dos feridos.

“O hospital está a trabalhar com outros serviços de emergência para responder a este incidente e o nosso departamento de emergência está atualmente extremamente ocupado”, pode ler-se num comunicado.

“Pedimos aos pais que só tragam os seus filhos ao serviço de urgência se for urgente. Todas as outras consultas e serviços estão a decorrer normalmente”, referem ainda.

A NWAS disse que os paramédicos responderam a relatos de “múltiplos esfaqueamentos” e que enviou 13 ambulâncias juntamente com uma equipa de resposta a áreas perigosas (HART), uma ambulância aérea e médicos para o local.

A polícia de Merseyside foi chamada ao local por volta das 11h50 e garantiu que "não há nenhuma ameaça maior ao público".

Segundo a BBC, o jornalista Tim Johnson, do Eye on Southport, diz que o incidente aconteceu no clube infantil Hope of Hart.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reagiu ao incidente em Southport descrevendo-o como "uma notícia horrenda e profundamente chocante".

"Os meus pensamentos estão com todos os afetados. Gostaria de agradecer à polícia e aos serviços de emergência pela rápida resposta, disse nas redes sociais.

“Estou profundamente preocupada com o grave incidente em Southport”, escreveu também a ministra britânica do Interior, Yvette Cooper, na rede social X.

"Todos os meus pensamentos estão com as famílias e entes queridos das pessoas afetadas", disse ainda Cooper, que agradeceu à polícia e aos serviços de emergência que responderam ao incidente.