O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira "céu pouco nublado ou limpo, tornando-se muito nublado ou encoberto durante a tarde" nas regiões Norte e Centro. São também esperados "períodos de chuva a partir do meio da tarde no Minho e Douro Litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, sendo temporariamente forte, em especial no litoral".

Quanto ao vento, este será "em geral fraco de sul/sudoeste, tornando-se moderado (20 a 30 km/h) a partir do final da manhã, sendo por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira a partir do meio da tarde com rajadas até 60 km/h. Nas terras altas o vento soprará moderado (25 a 35 km/h) de sudoeste, tornando-se gradualmente moderado a forte (30 a 45 km/h) com rajadas até 70 km/h".

Há ainda previsão de "neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral" e assiste-se a uma "pequena descida da temperatura máxima".

Na região Sul é esperada "neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste" e "céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade por nuvens altas durante a tarde e tornando-se muito nublado no final do dia".

O IPMA prevê também "períodos de chuva a norte do Baixo Alentejo para o final do dia" e "vento em geral fraco predominando de sudoeste, tornando-se a partir da tarde por vezes moderado (20 a 30 km/h) no litoral oeste e moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas".

Também nesta região se prevê uma "pequena descida da temperatura máxima".

Já na Grande Lisboa e no Grande Porto, a previsão é de "céu pouco nublado ou limpo, tornando-se muito nublado durante a

tarde" e de "períodos de chuva a partir do final da tarde, podendo ser temporariamente forte".

Na capital, o vento será "em geral fraco predominando de sudoeste, por vezes moderado (20 a 30 km/h) a partir da tarde" e a Norte prevê-se que seja "em geral fraco de sul/sudoeste, tornando-se moderado (20 a 30 km/h) a partir do final da manhã, sendo por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira a partir do final da tarde com rajadas até 60 km/h".

As temperaturas máximas também vão descer.

Nove distritos do continente vão estar a partir do final da tarde de hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, estendendo-se aos restantes nove na sexta-feira, segundo o IPMA.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo a partir das 18:00 de hoje e até às 03:00 de sexta-feira e novamente entre as 18:00 de sexta-feira e as 06:00 de sábado.

Este aviso amarelo estende-se aos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro a partir das 00:00 de sexta-feira e até às 06:00 de sábado.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.