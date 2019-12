O alerta para o incidente foi recebido às 07:15 e quando as equipas de emergência chegaram ao local, na Rua João Lobo Trigueiros, em Olhão, “o veículo encontrava-se dentro do buraco”, mas “não há registo de qualquer ferido ou vítima”, disse à agência Lusa a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A prestar assistência no local estiveram os bombeiros de Olhão e a PSP, com dois veículos e quatro operacionais, precisou a mesma fonte.

“Foi feita a sinalização do local e os trabalhos de reparação estão agora a cargo da Ambiolhão”, empresa municipal responsável pelo abastecimento de água no concelho de Olhão, distrito de Faro, acrescentou.

A água libertada pela rotura degradou o piso e este abateu, com o veículo a ficar com as duas rodas de um dos lados dentro do buraco, disse à Lusa fonte da Ambiolhão.