Está avaliado em 76 milhões de euros, pode acomodar 12 pessoas em seis luxuosas cabines e tem ainda uma piscina, spa, uma sala de cinema de fazer inveja e múltiplos outros equipamentos. O Axioma foi um dos primeiros iates apreendidos quando vários países decidiram sancionar pessoas próximas a Vladimir Putin, devido à invasão à Ucrânia. Esta terça-feira vai a leilão, mas o dinheiro não será para ajudar os ucranianos.

De acordo com a leiloeira Howe Robinson Partners, este iate, que pertencia ao multi-milionário Dmitry Pumpyansky, será o primeiro a ser leiloado publicamente desde o tal arresto de bens a nível mundial. O Axioma foi apreendido em Gibraltar no início do mês de março, mas o dinheiro da venda irá para os cofres do banco de investimentos JP Morgan, dos EUA. A instituição reclama dívida sobre o não pagamento do navio, superior a 20 milhões de euros, por parte do empresário russo, proprietário e presidente da multinacional OAO TMK, fornecedora de aço da estatal russa de energia Gazprom.

Após a invasão, Pumpyansky foi submetido a sanções por parte do Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos. O empresário russo terá uma fortuna avaliada em cerca de dois mil milhões de euros.