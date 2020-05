Os Estados Unidos, que suspenderam o financiamento à agência, acusam-na de ter demorado a dar o alarme para não melindrar Pequim.

Segundo a OMS, as investigações em curso na China são relativas a casos de pessoas doentes, “em Wuhan e nos arredores, cujos sintomas se começaram a manifestar no final de 2019, a amostras recolhidas nas proximidades de mercados e quintas das regiões onde os primeiros casos humanos foram identificados e (…) em espécies selvagens e de criação vendidos nesses mercados”.

Os resultados destes estudos são “essenciais para prevenir novas introduções zoonóticas do vírus que causa a covid-19 nos humanos”, explicou o porta-voz da OMS.

A organização indica que continua a colaborar com especialistas em saúde animal e humana, com países e outros parceiros para “identificar as falhas e as prioridades em matéria de investigação para a luta contra a covid-19, incluindo a eventual identificação da origem do vírus na China”.