"Depois de quatros meses de vida com Covid-19, sentimos que é tempo de perceber, junto de quem bem conhece esta realidade, qual o impacto do vírus e da doença na vida de quem já estava em tratamento oncológico e daqueles que neste tempo o iniciaram.". É desta forma que a Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro explica a génese do webinar que terá lugar no próximo dia 30 de junho.

A conversa conta com a oncologista pediátrica Maria do Bom Sucesso e a gestora da região centro da Acreditar, Telma Sousa e será moderada pela jornalista do SAPO24, Margarida Alpuim.

Em foco vão estar as mudanças a que a pandemia obrigou na vida de quem tem cancro e dos seus cuidadores. Como se ajustaram tanto os cuidados médicos como os apoios emocionais, sociais, logísticos, etc. E, naturalmente, como será um futuro pós-Covid-19 na oncologia pediátrica.