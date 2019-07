Esta semana as temperaturas continuaram a subir na Europa ocidental, com vários países sob alerta vermelho devido à onda de calor e valores recorde a serem atingidos nalgumas cidades. Dos repuxos aos lagos nos centros urbanos, as pessoas procuraram refrescar-se como puderam.



















Em França, quase todas as regiões estiveram sob alerta de calor, depois de um novo recorde ter sido estabelecido na terça-feira em Bordéus — 41,2ºC. Na Bélgica, um novo recorde histórico de temperaturas foi registado na quinta-feira, tendo os termómetros marcado 41,8ºC numa localidade no norte do país, divulgou o Instituto real de Meteorologia (IRM). Em Bruxelas, os termómetros chegaram aos 39,7ºC, também um recorde para a capital belga. Os países nórdicos não escaparam à onda de calor. No início da semana, houve, em vários locais da Suécia, "noites tropicais", em que a temperatura noturna não ficou abaixo de 20°C.