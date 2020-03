A organização não-governamental apelou aos Estados Unidos e aos países da União Europeia para suspenderem qualquer tipo de ajuda ao Egito até que as autoridades do Cairo tomem medidas para contrariar os abusos contra direitos humanos.

As crianças têm sido torturadas através do método do ‘afogamento’ e choques elétricos na língua e nos órgãos genitais, acusa a organização.

"As autoridades egípcias atuam sem que sofram qualquer tipo de consequência", disse Bill Van Esveld, da Human Rights Watch (HRW).

O porta-voz do Ministério do Interior do Cairo mostrou-se indisponível para responder.