As três organizações não-governamentais (ONG) – Amnistia Internacional, Women’s Link Worldwide e International Planned Parenthood Federation — anunciaram a publicação de recomendações dirigidas aos governos para medidas de proteção de mulheres e jovens, “desproporcionalmente afetadas pela pandemia”.

As recomendações constam do documento “Guia para a Europa: Protegendo os direitos de mulheres e raparigas em tempos de pandemia” de covid-19.

Em comunicado, as organizações referem que “os relatos de violência contra as mulheres aumentaram de forma alarmante”, em particular no contexto da violência doméstica, citando dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) segundo os quais as chamadas de emergência aumentaram 60% em alguns países, enquanto noutros se regista uma baixa significativa, que pode dever-se à falta de oportunidade de denúncia que o confinamento impõe.

Reconhecendo que alguns países adotaram medidas para proteger as mulheres em contexto de pandemia, as organizações frisam contudo que o aumento dos casos “expõe as deficiências existentes nos sistemas de resposta existentes”, a que acrescem as dificuldades causadas pela crise sanitária.