O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) apelou hoje aos países vizinhos do Sudão para que mantenham as fronteiras abertas às vítimas do conflito, onde a organização mantém as operações apesar da insegurança.

"Continuamos a atuar onde quer que haja acesso seguro", afirmou o chefe do ACNUR, Filippo Grandi, que disse que a agência das Nações Unidas irá expandir as suas operações no Sudão o mais rapidamente possível. Grandi prometeu um maior apoio aos países vizinhos, para que se preparem melhor para a chegada de mais refugiados. Os combates entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) eclodiram em 15 de abril na capital do país, Cartum, onde uma frágil trégua está em vigor desde a meia-noite de segunda-feira. Já foram registadas mais de 400 mortes e 4.000 feridos. Grandi afirmou que este novo episódio de violência intensa está a forçar dezenas de milhares de habitantes da capital a fugir para zonas mais seguras do país, exacerbando a difícil situação humanitária no Sudão, onde já existem 3,7 milhões de pessoas deslocadas internamente, para além de 1,1 milhão de refugiados de países vizinhos. Por enquanto, o ACNUR conseguiu apurar que 20.000 refugiados sudaneses fugiram do Chade, onde os recursos são demasiado limitados para fazer face ao atual número total de 600.000 refugiados. Outros sudaneses estão a fugir para o Egito, país cujas autoridades já foram contactadas e estão em conversações com o ACNUR de forma a garantir que as pessoas possam receber a proteção que lhes é garantida pelas normas internacionais. Entretanto, 4.000 sul-sudaneses que estavam refugiados no Sudão foram obrigados a regressar prematuramente ao seu país no meio de uma grande incerteza, e espera-se que milhares de outros sul-sudaneses seguirão os seus passos.