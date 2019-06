Além de pedir o repatriamento dos familiares de combatentes extremistas, Michelle Bachelet lançou um apelo “aos Estados” no sentido de se conseguir um acordo sobre a nacionalidade das crianças que nasceram nas zonas de conflito.

Para a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, manter o estatuto de apátrida aos filhos dos combatentes extremistas “é um ato de crueldade”.

“As crianças apátridas são privadas de educação, não têm acesso a serviços de saúde e de outros elementos fundamentais para a sua dignidade”, disse Michelle Bachelet.

“As crianças, em particular, sofreram graves violações dos seus direitos — mesmo aquelas que foram doutrinadas e recrutadas (…) para cometerem atos violentos”, acrescentou, sublinhando que os mais jovens devem ser alvo de processos de readaptação e “proteção”.

De acordo com Bachelet, mais de 11 mil pessoas, supostamente familiares de combatentes do grupo radical Estado Islâmico encontram-se detidas no campo de Al-Hol, na Síria, administrado por autoridades curdas.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) estima que, no total, 29 mil crianças são filhos de combatentes estrangeiros na Síria, sendo que 20 mil são originários do Iraque e têm menos de 12 anos de idade.