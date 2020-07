A denúncia é feita num relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sustentado nos testemunhos de cerca de 100 mulheres norte-coreanas repatriadas à força, que relatam, entre outros abusos, violações, abortos forçados, espancamentos e revistas corporais invasivas.

Estas mulheres, que foram detidas pelas forças norte-coreanas entre 2009 e 2019, também contam que ficaram detidas em locais considerados insalubres e quase sem alimentação.

De acordo com o relatório, e com base nestes testemunhos, “múltiplas e graves violações dos direitos humanos foram cometidas por elementos das forças de segurança estatais e da polícia” da Coreia do Norte.

Estas mulheres falaram com elementos do Alto Comissariado para os Direitos Humanos após terem conseguido sair novamente da Coreia do Norte.