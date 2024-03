A Missão Internacional Independente de Levantamento de Factos sobre o Irão apresentou as conclusões num amplo relatório inicial da sua investigação ao Conselho de Direitos Humanos da ONU.

A investigação da ONU “estabeleceu a existência de provas de trauma no corpo de Amini, infligido enquanto estava sob custódia da polícia da moralidade” iraniana.

“Com base nas evidências e nos padrões de violência por parte da polícia da moralidade na aplicação das normas referentes ao uso ‘hijab’ (véu islâmico), obrigatório às mulheres, a missão está convencida de que Amini foi submetida a violência física que levou à sua morte”, afirmou o documento.

O relatório da ONU, no entanto, não culpa ninguém em específico neste caso.

O Irão negou ser responsável pela morte de Mahsa Amini ou que a jovem tenha sido espancada.

Mahsa Amini, 22 anos, morreu em 16 de setembro de 2022, após ser detida pela polícia da moralidade iraniana por supostamente não usar o seu ‘hijab’ de forma adequada.

A jovem foi levada ao centro de detenção de Vozara para passar por uma “aula de reeducação”, mas teria desmaiado 26 minutos depois e foi levada a um hospital, onde morreu, segundo o relatório.

A repressão aos protestos no país pela morte de Mahsa Amini durou meses, matando mais de 500 pessoas e a detenção de mais de 22 mil.

O documento referiu que o Irão recorreu ao “uso desnecessário e desproporcional de força letal” para reprimir as manifestações que eclodiram após a morte de Amini e que as forças de segurança iranianas atacaram sexualmente os detidos.

As autoridades iranianas não responderam ao pedido de comentário sobre a investigação realizada pela agência de notícias Associated Press (AP) sobre as conclusões da missão.