A missão das Nações Unidas em Timor-Leste felicitou o novo primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, que tomou posse na sexta-feira, reafirmando o compromisso em continuar a cooperar com o Governo e com o país.

“Estamos orgulhosos e agradecidos por ter prestado serviço ao país e ao governo diretamente no passado”, refere um curto comunicado da missão em Díli.

“Reafirmamos o compromisso continuado com Timor-Leste, à medida que o país continua a progredir na concretização do Plano Estratégico de Desenvolvimento, do Roteiro Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e das prioridades e planos específicos definidos pelo VIII Governo Constitucional”, sublinha-se na nota.

As Nações Unidas, refere-se no comunicado, querem continuar a “apoiar as instituições nacionais no seu trabalho de promoção da paz, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e crescimento económico em Timor-Leste”.

Também o Departamento de Estado norte-americano, através de uma porta-voz, saudou a tomada de posse de Taur Matan Ruak, destacando a força da relação bilateral entre os dois países.

“A relação entre os Estados Unidos e Timor-Leste continua enraizada nos nossos laços entre os dois povos e nos valores democráticos compartilhados”, destacou a porta-voz.

“Os Estados Unidos esperam trabalhar em estreita colaboração com o novo Governo de Timor-Leste para aprofundar a nossa já forte parceria e para enfrentar desafios internacionais e regionais comuns”, disse ainda.

Taur Matan Ruak e um primeiro grupo de ministros do seu Governo tomaram posse na passada sexta-feira.

O VIII Governo Constitucional arrancou ainda incompleto depois do Presidente da República ter excluído onze dos 41 membros propostos por Taur Matan Ruak.

Essa decisão levou Xanana Gusmão a informar que não tomava posse como ministro de Estado e Conselheiro do primeiro-ministro, tendo estado também ausente da cerimónia o ministro do Petróleo e Minerais, Alfredo Pires.

Com o primeiro-ministro, tomaram posse dez ministros, sete vice-ministros e dez secretários de Estado: 23 homens e 5 mulheres, das quais duas com o cargo de ministras.

Não há ainda data para a tomada de posse dos restantes elementos do executivo