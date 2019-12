Segundo a missão da ONU na Colômbia, em 2019 ocorreram 77 assassinatos de ex-combatentes da antiga guerrilha marxista das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), contra 65 em 2018 e 31 em 2017.

“Até ao momento registamos um total de 173 mortes, às quais se juntam 14 desaparecidos e 29 tentativas de homicídio” desde a assinatura do acordo de paz em novembro de 2016 entre as FARC e o governo do ex-presidente Juan Manuel Santos, sublinha o relatório.

A missão das Nações Unidas, que supervisiona a aplicação do acordo, tem pressionado o Governo a adotar “as medidas mais eficazes para proteger a vida dos ex-combatentes”, e quando “2019 foi o ano mais violento” contra os antigos guerrilheiros.

Segundo as autoridades colombianas, 80% dos ataques foram perpetrados por grupos armados ilegais e organizações criminais com ligações ao narcotráfico e a outras atividades ilegais.

“Dificuldades continuam a impedir o desmantelamento das estruturas na origem destas mortes porque apenas nove dos 67 suspeitos detidos são os instigadores”, indica o relatório.