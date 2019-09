"Apoio as solicitações do Conselho Presidencial para investigar as alegações de uso excessivo da força pela polícia e exorto as autoridades a respeitarem a liberdade de expressão, o direito à reunião pacífica e o direito de participar de atividades públicas", disse Michelle Bachelet.

A Alta Comissária lançou o apelo por ocasião da abertura da 42.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra.

O partido no poder (Rússia Unida, do Presidente russo, Vladimir Putin) sofreu um grande revés no domingo nas eleições para o Parlamento de Moscovo, perdendo cerca de um terço de seus assentos, de acordo com os resultados provisórios fornecidos pelas agências de notícias russas.

Essas eleições foram seguidas de perto, após um verão de manifestações em Moscovo, devido à rejeição pelas autoridades da candidatura das principais figuras da oposição.