Após o anúncio norte-americano, os embaixadores dos Estados-membros da NATO foram convocados para uma reunião de emergência, realizada hoje.

"O Tratado de Céus Abertos é um elemento crucial do quadro de reforço da confiança que foi criado nas últimas décadas para aumentar a transparência e a segurança em toda a zona euro-atlântica", prosseguiram os Estados europeus, na mesma declaração.

Na nota, os países europeus reafirmaram que irão continuar a aplicar o tratado, recordando ainda que a saída deste compromisso internacional só se torna efetiva após um período de seis meses.

"Continuaremos a dialogar com a Rússia, como estava anteriormente acordado entre os aliados da NATO e outros parceiros europeus, para resolver as questões pendentes, tais como as restrições indevidas impostas aos voos sobre a região de Kaliningrado", especificou a declaração, apelando a Moscovo "para levantar tais restrições".

Entre as violações russas do tratado denunciadas por Washington, um porta-voz do Pentágono (Departamento de Defesa dos Estados Unidos), Jonathan Hoffman, referiu a proibição de aviões aliados se aproximarem (numa distância definida superior a 500 quilómetros) do enclave russo de Kaliningrado, localizado entre a Lituânia e a Polónia, e de transporem em 10 quilómetros a fronteira entre a Rússia e a Geórgia.

Em reação ao anúncio norte-americano, a diplomacia russa alertou, também na quinta-feira, para os riscos da decisão dos Estados Unidos.

"A retirada dos Estados Unidos deste tratado significa não apenas um golpe para a fundação da segurança europeia, mas também para os mecanismos militares de segurança e para os interesses essenciais dos próprios aliados dos Estados Unidos", reagiu o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Alexandre Grouchko.

Atualmente, 34 países integram o tratado. O Cazaquistão também se comprometeu com o projeto, mas optou por não o ratificar até ao momento.