O antigo número um mundial e duas vezes vice-campeão do ‘major’ australiano, em 2021 e 2022, precisou de quase quatro horas para bater o polaco de 26 anos nos quartos de final pelos parciais de 6-7 (4-7), 6-2, 3-6, 7-5 e 4-6.

Medvedev volta ao principal estádio do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, a Rod Laver Arena, na quinta-feira, para defrontar o vencedor do encontro entre o espanhol Carlos Alcaraz, segundo do ranking ATP, e o alemão Alexander Zverev, sexto do mundo.

Nos oitavos de final em Melbourne Park, o russo de 27 anos, campeão do Open dos Estados Unidos de 2021, tinha eliminado Nuno Borges, o número um português e 69.º jogador mundial, por 6-3, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-1.